Следователи начали проверку по факту гибели школьника в Таганроге



Следователи Таганрога начали доследственную проверку по факту внезапной гибели 14-летнего подростка. После нее будет принято соответствующее процессуальное решение.



Школьник из Таганрога погиб при загадочных обстоятельствах 16 сентября. Накануне вечером он почувствовал себя плохо, поэтому отец отвез его в больницу. Мальчика положили в инфекционное отделение, а утром родители узнали, что он умер.



- Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области. - С целью установления причины смерти несовершеннолетнего следователем назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.