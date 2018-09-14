Авторизация

Регистрация


  • USD 68.28
  • EUR 79.95
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Следователи начали проверку по факту гибели школьника в Таганроге

Следователи начали проверку по факту гибели школьника в Таганроге
Следователи Таганрога начали доследственную проверку по факту внезапной гибели 14-летнего подростка. После нее будет принято соответствующее процессуальное решение.

Школьник из Таганрога погиб при загадочных обстоятельствах 16 сентября. Накануне вечером он почувствовал себя плохо, поэтому отец отвез его в больницу. Мальчика положили в инфекционное отделение, а утром родители узнали, что он умер.

- Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области. - С целью установления причины смерти несовершеннолетнего следователем назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.