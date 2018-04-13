Авторизация

Регистрация


  • USD 61.43
  • EUR 75.75
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

СКР возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего в шахте в Ростовской области

СКР возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего в шахте в Ростовской области
Следствие возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при проведении горных строительных или иных работ, то есть нарушение правил безопасности при проведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека» по факту гибели рабочего на шахте «Дальняя».

По версии следствия, 15 апреля около 6 часов утра во время буровых работ на шахте произошло обрушение кровли уклона на глубине около 500 метров. В этот момент там находились трое рабочих. В результате происшествия 40-летний подземный проходчик скончался от полученных травм на месте. Остальным рабочим удалось выбраться самостоятельно.

- Следователи осмотрели место обрушения и назначили проведение судебно-медицинской экспертизы, - сообщили в СУ СК России по Ростовской области. – В настоящее время проверяются документы на предмет соблюдения норм безопасности.

Расследование продолжается.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.