СКР возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего в шахте в Ростовской области



Следствие возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при проведении горных строительных или иных работ, то есть нарушение правил безопасности при проведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека» по факту гибели рабочего на шахте «Дальняя».



По версии следствия, 15 апреля около 6 часов утра во время буровых работ на шахте произошло обрушение кровли уклона на глубине около 500 метров. В этот момент там находились трое рабочих. В результате происшествия 40-летний подземный проходчик скончался от полученных травм на месте. Остальным рабочим удалось выбраться самостоятельно.



- Следователи осмотрели место обрушения и назначили проведение судебно-медицинской экспертизы, - сообщили в СУ СК России по Ростовской области. – В настоящее время проверяются документы на предмет соблюдения норм безопасности.



Расследование продолжается.