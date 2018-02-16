СКР возбудил дело по факту нападения 17-летним подростком на полицейского



Аксайский районный следственный отдел СУ СК возбудил уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, напавшего на полицейского. Молодого человека подозревают в совершении преступления по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».



По версии следствия, 3 февраля 2018 года сотрудник полиции задержал молодого человека в одном из ТЦ по подозрению в краже. Чтобы избежать ответственности, парень решил скрыться и несколько раз ударил правоохранителя по лицу.



- В настоящего время молодого человека допросили, - сообщили в СУ СК России по Ростовской области. – Сейчас он находится под подпиской о невыезде.



Расследование продолжается.