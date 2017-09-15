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Складское помещение на площади 120 кв. м сгорело в Ростовской области

Складское помещение на площади 120 кв. м сгорело в Ростовской области
Складское помещение сгорело в Октябрьском районе Ростовской области.

Пожар произошёл в посёлке Каменоломни 16 сентября в переулке Луганском. Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны в 16:32. Огнём было охвачено 120 кв. м помещения.
- В происшествии никто не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – Причины пожара устанавливаются.

На тушение выезжали три пожарных расчёта. Огонь удалось локализовать в 16:41, а полностью ликвидировать - в 16:46.

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