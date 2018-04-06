Складские помещения сгорели в Октябрьском районе Ростовской области





В посёлке Каменоломни Октябрьского района произошёл пожар на складе. Возгорание случилось 9 апреля около часа дня. В переулке Садовом загорелись складские помещения. Огонь быстро распространился по зданию. Вскоре пламенем было охвачено 100 квадратных метров построек.

- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области. – Пожар был ликвидирован в 13:05.



К тушению привлекались семь спасателей и две единицы техники. Причины возгорания устанавливаются.