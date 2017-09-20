СК возбудил уголовное дело по факту гибели двух человек при пожаре в ростовском отеле



СК возбудил уголовное дело по факту гибели двух человек при пожаре в ростовском отеле. Сейчас следователи вместе с криминалистами и сотрудниками МЧС осматривают место происшествия. Спасатели помогают правоохранителям установить источники возгорания. Кроме того, следователи допрашивают владельца и сотрудников гостиницы.



- Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц», - сообщили в СУ СК по Ростовской области. – Во время расследования будут изъяты документы на строительство отеля, а также назначены необходимые экспертизы для установления лиц, причастных к совершению преступления.



Напомним, возгорание в гостинице произошло около двух часов дня 21 сентября. Огонь очень быстро распространился по всему периметру здания. При пожаре погибли двое сотрудников отеля – мужчина и женщина.