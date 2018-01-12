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СК проведет проверку по факту гибели 17-летнего парня в пожаре на автомойке в Ростове-на-Дону

СК проведет проверку по факту гибели 17-летнего парня в пожаре на автомойке в Ростове-на-Дону
СК проведет проверку по факту гибели 17-летнего парня в пожаре на автомойке в Ростове-на-Дону. ЧП произошло на улице Малиновского утром 13 января. 
- По факту трагедии идет доследственная проверка. Назначены необходимые экспертизы, - сообщили в региональном СК СУ. - Все детали произошедшего установят специалисты.

Напомним, огонь вспыхнул утром 13 января в одном из помещений автосервиса на улице Малиновского. Во время пожара погиб 17-летний молодой человек. По предварительным данным, смерть несовершеннолетнего наступила в результате отравления продуктами горения.

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