СК проведет проверку по факту гибели 17-летнего парня в пожаре на автомойке в Ростове-на-Дону



СК проведет проверку по факту гибели 17-летнего парня в пожаре на автомойке в Ростове-на-Дону. ЧП произошло на улице Малиновского утром 13 января.

- По факту трагедии идет доследственная проверка. Назначены необходимые экспертизы, - сообщили в региональном СК СУ. - Все детали произошедшего установят специалисты.



Напомним, огонь вспыхнул утром 13 января в одном из помещений автосервиса на улице Малиновского. Во время пожара погиб 17-летний молодой человек. По предварительным данным, смерть несовершеннолетнего наступила в результате отравления продуктами горения.