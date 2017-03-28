Школьный автобус столкнулся с «Ладой» в Ростовской области





Школьный автобус столкнулся с «Ладой» в Ростовской области. ДТП случилось около девяти часов утра 30 марта.



«ПАЗ» врезался в «Ладу Гранту» на втором километре дороги «Ростов- Новошахтинск». В салоне общественного транспорта ехали 20 школьников 13-14 лет. Никто из них не пострадал, однако водитель легковушки получил травмы. Сейчас на месте работают сотрудники полиции. Они обеспечивают безопасность движения на участке, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.