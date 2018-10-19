Школьник попал под колёса иномарки в Шахтах
В Шахтах иномарка сбила школьника. ДТП произошло 23 октября около 8 часов утра на перекрестке улиц Красинской и Вахтангова.
По предварительной информации, 14-летний мальчик перебегал проезжую часть в неположенном месте, сообщает DonDay Шахты. Водитель не успел отреагировать на внезапно выбежавшего под колёса пешехода и сбил подростка.
С ушибами грудной клетки и стопы пострадавшего госпитализировали в детское хирургическое отделение.
По факту происшествия проводится проверка.