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Школьник попал под колёса иномарки в Шахтах

Школьник попал под колёса иномарки в Шахтах
В Шахтах иномарка сбила школьника. ДТП произошло 23 октября около 8 часов утра на перекрестке улиц Красинской и Вахтангова.

По предварительной информации, 14-летний мальчик перебегал проезжую часть в неположенном месте, сообщает DonDay Шахты. Водитель не успел отреагировать на внезапно выбежавшего под колёса пешехода и сбил подростка.

С ушибами грудной клетки и стопы пострадавшего госпитализировали в детское хирургическое отделение.

По факту происшествия проводится проверка.

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