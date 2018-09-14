Школьник из Таганрога умер при загадочных обстоятельствах после посещения лагеря





В Ростовской области при загадочных обстоятельствах умер 14-летний мальчик. Богдана Б. не стало 16 сентября.



Накануне подросток вместе с друзьями и одноклассниками отправился на один день в летний лагерь на берегу Азовского моря. В течение дня мальчишки весело проводили время, а вечером Богдану стало плохо. Мальчик жаловался на боли в желудке, изжогу и тошноту, пишет DonDay.ru.



Когда боль стала невыносимой, школьник обратился за помощью к взрослым. Однако сотрудники лагеря не вызвали скорую, а позвонили отцу подростка. Мужчина сразу приехал за сыном, забрал его из лагеря и отвёз в больницу.



Богдана положили в инфекционное отделение, а обеспокоенного отца отправили домой, попросив не беспокоиться. На следующее утро мужчина приехал навестить сына и передать ему кое-какие вещи. Но врачи сообщили, что мальчика больше нет.



Убитому горем отцу доктора не смогли пояснить, что послужило причиной смерти накануне совершенно здорового подростка.



Для того, чтобы установить отчего умер школьник, будет проведена экспертиза.



Родные, друзья и одноклассники находятся в шоке. Они не могут поверить, что Богдана больше нет. Ребята оставляют на его странице в соцсети стихотворения и скорбят об утрате друга.