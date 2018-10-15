Школьница пропала без вести в Ростове





В Ростове разыскивается 13-летняя школьница. О том, где находится Виктория Помазкова ничего неизвестно уже более суток.



Утром 16 октября Вика ушла из своего дома на улице Можайского в школу. Девочка учится в гимназии № 19. В тот день класс должен отправиться из школы на выставку военной техники. Перед выходом из дома подросток выложила из портфеля учебники и положила в него одежду и личные вещи. Мобильный телефон школьница с собой не взяла.



Родственники пропавшей сообщили приметы. На вид девочке 12-13 лет, рост около 160 сантиметров, каштановые волосы. Из особых примет – шрам на правой брови.



В день пропажи на ней были чёрные брюки, серая спортивную олимпийка и чёрные кроссовки. С собой у девочки бордовый портфель.



Всех у кого есть информация о том, где может находиться Виктория Помазкова или видел её, просят сообщить по телефону: 8-903-435-06-87.