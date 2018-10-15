Авторизация

Регистрация


  • USD 65.53
  • EUR 75.92
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Школьница пропала без вести в Ростове

Школьница пропала без вести в Ростове

В Ростове разыскивается 13-летняя школьница. О том, где находится Виктория Помазкова ничего неизвестно уже более суток.

Утром 16 октября Вика ушла из своего дома на улице Можайского в школу. Девочка учится в гимназии № 19. В тот день класс должен отправиться из школы на выставку военной техники. Перед выходом из дома подросток выложила из портфеля учебники и положила в него одежду и личные вещи. Мобильный телефон школьница с собой не взяла.

Родственники пропавшей сообщили приметы. На вид девочке 12-13 лет, рост около 160 сантиметров, каштановые волосы. Из особых примет – шрам на правой брови.

В день пропажи на ней были чёрные брюки, серая спортивную олимпийка и чёрные кроссовки. С собой у девочки бордовый портфель.

Всех у кого есть информация о том, где может находиться Виктория Помазкова или видел её, просят сообщить по телефону: 8-903-435-06-87.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.