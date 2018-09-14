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Школьница попала под колеса иномарки в Ростовской области

Школьница попала под колеса иномарки в Ростовской области
В Ростовской области школьница оказалась под колесами иномарки. Дорожно-транспортное происшествие случилось около полудня 17 сентября в Шахтах.

Ученица решила перейти дорогу по пешеходному переходу. Она убедилась в безопасности движения и вышла на проезжую часть. В это время в сторону поселка Артем ехала автоледи на своем «Шевроле Спарк». Она не успела притормозить и сбила девочку.

Удар был настолько сильным, что малышка отлетела на несколько метров.

Прибывшие медики доставили ребенка в тяжелейшем состоянии в городскую больницу. Сейчас врачи борются за ее жизнь.

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