Школьница попала под колеса иномарки в Ростовской области



В Ростовской области школьница оказалась под колесами иномарки. Дорожно-транспортное происшествие случилось около полудня 17 сентября в Шахтах.



Ученица решила перейти дорогу по пешеходному переходу. Она убедилась в безопасности движения и вышла на проезжую часть. В это время в сторону поселка Артем ехала автоледи на своем «Шевроле Спарк». Она не успела притормозить и сбила девочку.



Удар был настолько сильным, что малышка отлетела на несколько метров.



Прибывшие медики доставили ребенка в тяжелейшем состоянии в городскую больницу. Сейчас врачи борются за ее жизнь.