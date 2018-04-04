Шесть мостов оказались под водой в Ростовской области



Шесть мостов оказались под водой в Ростовской области. От затопления пострадали три района. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.



По данным ведомства 5 и 6 апреля уровень воды в реках Большая и Чир достиг критической отметки, что и стало причиной подтопления. Всего от паводков пострадали три района: Миллеровский, Тарасовский и Мартыновский. При этом отмечается, что подтопление на жизнедеятельность местных жителей не повлияет.



ГУ МЧС по Ростовской области ведет мониторинг обстановки с помощью 52 гидропостов, организована работа оперативных групп, ежесуточный контроль уровней воды на реках области.