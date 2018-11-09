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Шесть автомобилей столкнулись трассе на М-4 «Дон»: видео

Шесть автомобилей столкнулись трассе на М-4 «Дон»: видео
На 1180 километре федеральной трассы М-4 «Дон» столкнулись шесть автомобилей. Массовое ДТП произошла около 12 часов 13 ноября.

Из-за непогоды на ростовской дорогах начал твориться ужас: машины если не стоят в 10-балльных пробках, то сталкиваются друг с другом.

Так, на М-4 одновременно в ДТП попали четыре грузовых авто: «КамАЗ», «Фредлайнер», «Сканиа» и «Вольво», а также две легковушки: «Лада Приора» и «Форд».

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, чтобы обеспечить безопасное движение, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

ДТП ещё больше усугубило затор на трассе. В результате инцидента никто не пострадал.

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