Шесть автомобилей столкнулись трассе на М-4 «Дон»: видео



На 1180 километре федеральной трассы М-4 «Дон» столкнулись шесть автомобилей. Массовое ДТП произошла около 12 часов 13 ноября.



Из-за непогоды на ростовской дорогах начал твориться ужас: машины если не стоят в 10-балльных пробках, то сталкиваются друг с другом.



Так, на М-4 одновременно в ДТП попали четыре грузовых авто: «КамАЗ», «Фредлайнер», «Сканиа» и «Вольво», а также две легковушки: «Лада Приора» и «Форд».



На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, чтобы обеспечить безопасное движение, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.



ДТП ещё больше усугубило затор на трассе. В результате инцидента никто не пострадал.



