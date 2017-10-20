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Сгоревший на территории рынка «Атлант» магазин хозтоваров будет восстановлен

Сгоревший на территории рынка «Атлант» магазин хозтоваров будет восстановлен

Сгоревший на территории рынка «Атлант» магазин хозтоваров восстановят. Об этом сообщила владелица торгового павильона.

Предприниматель сообщила об этом 22 октября во время встречи с главой администрации Аксайского района Виталием Борзенко.
- Хозяйка магазина рассказала, что хочет побыстрее ликвидировать последствия пожара и отстроиться заново, - рассказали в районной администрации. - Виталий Борзенко пообещал оказать помощь в разборке металлоконструкций сгоревшего строения и расчистке территории.

К работам планируют приступить уже завтра, 24 октября. Сейчас на месте происшествия работает лаборатория, сотрудники которой выясняют причины происшествия.

Напомним, пожар произошёл 22 октября около 14:30. Огонь быстро распространился на площадь 1 000 кв. м. Спасатели ликвидировали возгорание только к 19 часам.

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