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Северный район Таганрога заволокло густым дымом

Северный район Таганрога заволокло густым дымом
Северный район Таганрога заволокло густым дымом из-за возгорания. Пожар начался около 11 часов 14 октября в районе улицы Александровской. Сообщения о происшествии появились в социальных сетях.

По словам очевидцев, в небе видны огромные клубы черного дыма. Люди утверждают, что на место отправились бригады пожарных. Жители высказали предположение, что могли загореться покрышки на мототрассе.

– Густой дым валил за складом «Сантехгаза». Чувствуется характерный запах жженой резины. Вероятно, горят покрышки. Возможно, их просто утилизируют, – поделился один из очевидцев.

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