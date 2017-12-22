Серьезная пробка образовалась на Западном из-за нескольких аварий



Серьезная пробка образовалась на Западном из-за нескольких аварий. Все дорожно-транспортные происшествия случились вечером 23 декабря.



Так, на улице Малиновского, 17Ж столкнулись два большегруза и легковушка, а в нескольких километрах, на кольце Доватора/Малиновского, авария произошла с участием сразу трех легковушек и фуры. Ни в одном ДТП никто не пострадал.



На Малиновского из-за аварий образовалась трехкилометровая пробка. Скорость движения на участке не превышает пяти километров в час.