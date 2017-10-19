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Семья больше месяца не могла похоронить парня из Ростовской области, погибшего в Краснодаре

Семья больше месяца не могла похоронить парня из Ростовской области, погибшего в Краснодаре
Семья больше месяца не могла похоронить парня из Ростовской области, погибшего в Краснодаре. Трагедия с Александром К. из Донецка случилась 16 сентября. При этом хоронить парня будут только 25 октября.

Как рассказала тетя погибшего парня, 26-летний Александр К. гулял в Краснодаре со своим приятелем. Парни громко смеялись и шутливо толкали друг друга. Товарищ дончанина не рассчитал силу, и тот упал в реку. Друг тут же бросился помогать Александру, но все было напрасно, парень шел ко дну. Очевидцы вызвали спасателей, но было уже поздно. Прибывшие специалисты выловили уже мертвое тело. Друг Александра и вовсе покинул место происшествия.

- Мы никого не виним в смерти Саши, - рассказала его близкая родственница. – Это был несчастный случай. Единственное, чего мы не понимаем: почему так долго пришлось доказывать, что мы родственники?

Обыскав Александра, при нем не нашли документов. Следователям удалось найти только отца погибшего парня. Однако тот по какой-то причине не сообщил матери Александра о трагедии.

Спустя несколько дней и остальные родственники погибшего узнали о его смерти. Вот тогда и началась канитель с документами. Так как фамилии у погибшего и его матери разные, семье парня несколько недель пришлось доказывать, что они родственники. Лишь 20 октября им удалось добиться права на захоронение тела погибшего молодого человека.

Траурная церемония состоится 25 октября в Краснодаре.

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