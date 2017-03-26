Семейная пара погибла в пожаре на Дону





Семейная пара погибла при пожаре в частном доме в Каменске-Шахтинском. Пожар произошёл рано утром 28 марта.



Загорелся дом на улице Подтёлкова. Огонь распространился на площадь 20 кв.м. На место происшествия выехали четыре единицы спецтехники и девять спасателей.

- В 5:03 пожарные локализовали возгорание, а в 5:07 полностью ликвидировали, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области.



В сгоревшем доме спасатели обнаружили тела женщины и мужчины. Скорее всего погибшие – хозяева дома. Но их личности ещё предстоит подтвердить. Специалисты также устанавливают причину, по которой произошёл пожар.



Фото: lentaregion.ru