«Семёрка» загорелась после ДТП в Таганроге



В Таганроге после аварии загорелся «ВАЗ-2107».



8 декабря около полуночи на пересечении улицы Чехова и Большого проспекта столкнулись «ВАЗ-2107» и «ВАЗ-2109». После удара «семёрка» загорелась. На место происшествия прибыли пожарные. К этому моменту легковушка уже полностью была объята огнём.



В результате ДТП пострадала пассажирка «ВАЗ-2107». Женщина госпитализирована в городскую больницу, сообщает DonDay.ru Таганрог.



Местные жители отмечают, что причиной столкновения автомобиля стало отсутствие светофора на опасном перекрёстке.

