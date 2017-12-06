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«Семёрка» загорелась после ДТП в Таганроге

«Семёрка» загорелась после ДТП в Таганроге
В Таганроге после аварии загорелся «ВАЗ-2107».

8 декабря около полуночи на пересечении улицы Чехова и Большого проспекта столкнулись «ВАЗ-2107» и «ВАЗ-2109». После удара «семёрка» загорелась. На место происшествия прибыли пожарные. К этому моменту легковушка уже полностью была объята огнём.

В результате ДТП пострадала пассажирка «ВАЗ-2107». Женщина госпитализирована в городскую больницу, сообщает DonDay.ru Таганрог.

Местные жители отмечают, что причиной столкновения автомобиля стало отсутствие светофора на опасном перекрёстке.
«Семёрка» загорелась после ДТП в Таганроге

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