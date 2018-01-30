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Семь пострадавших в аварии с рейсовым автобусом выписали из больницы

Семь пострадавших в аварии с рейсовым автобусом выписали из больницы
Семь пассажиров рейсового автобуса Саратов-Ростов, пострадавших в аварии, выписали из больниц.
Пациентов направили на амбулаторное лечение домой.
- В настоящее время в лечебных учреждениях на стационарном лечении остаются восемь человек: один в центральной городской больнице Каменска-Шахтинского и семеро – в центральной районной больнице Белокалитвинского района, - рассказали в Правительстве Ростовской области.

Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое. Остальные пациенты находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести.

Напомним, ДТП произошло около 4 часов утра 31 января. По предварительным данным, водитель автобуса Саратов-Ростов не справился с управлением и допустил опрокидывание в кювет. В результате аварии четыре человека, в том числе маленький ребенок, погибли. 13 человек были госпитализированы с различными травмами.

В пассажирской компании, обслуживающей рейс сообщили что причиной аварии мог стать гололёд.

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