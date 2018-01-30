Семь пострадавших в аварии с рейсовым автобусом выписали из больницы



Семь пассажиров рейсового автобуса Саратов-Ростов, пострадавших в аварии, выписали из больниц.

Пациентов направили на амбулаторное лечение домой.

- В настоящее время в лечебных учреждениях на стационарном лечении остаются восемь человек: один в центральной городской больнице Каменска-Шахтинского и семеро – в центральной районной больнице Белокалитвинского района, - рассказали в Правительстве Ростовской области.



Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое. Остальные пациенты находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести.



Напомним, ДТП произошло около 4 часов утра 31 января. По предварительным данным, водитель автобуса Саратов-Ростов не справился с управлением и допустил опрокидывание в кювет. В результате аварии четыре человека, в том числе маленький ребенок, погибли. 13 человек были госпитализированы с различными травмами.



В пассажирской компании, обслуживающей рейс сообщили что причиной аварии мог стать гололёд.