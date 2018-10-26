Сбежавшего заключенного из Красноярского края поймали в Ростовской области



В Ростовской области задержали мужчину, сбежавшего из колонии Красноярского края.



Из исправительной колонии в поселке Миндерла 30 июня сбежали трое осужденных: Сергей Жилин, Вячеслав Стецик и Валерий Бойко. Двое последних отбывали наказание по статье «Угон».



В начале июля правоохранители смогли задержать Бойко и Стецика в Челябинске и Красноярске.

Сергей Жилин скрывался почти четыре месяца. За это время он добрался до Ростовской области, где его арестовали 26 октября.



- Он был судим за кражу, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области. - Сейчас в отношении Жилина возбуждено уголовное дело за побег из места лишения свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору.



Преступнику, помимо прошлого срока, грозит еще пять лет лишения свободы. Кроме этого, он должен возместить деньги, потраченные на его поиски.