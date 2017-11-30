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Сбежавшего из интерната 18-летнего парня нашли избитым в Азове

Сбежавшего из интерната 18-летнего парня нашли избитым в Азове
Сбежавшего из психоневрологического интерната 18-летнего парня избили в Азове. 18-летнего Владислава Ковтуна обнаружили в конце ноября. Сейчас молодой человек находится в больнице.

По информации DonDay.ru, на парня напали неизвестные. Хулиганы поколотили Владислава и сбежали. Пострадавшего доставили в медучреждение. Его жизни ничего не угрожает.

Напомним, Владислав Ковтун самостоятельно покинул психоневрологический интернат 20 ноября. О его местонахождении не было ничего известно более недели.

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