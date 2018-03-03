Сбежавшего из дома 19-летнего жителя Краснодара разыскивают на Дону



Сбежавшего из дома 19-летнего жителя Кубани ищут в Ростовской области. Александр Кулебякин отправился в Санкт-Петербург. Он позвонил родным 2 марта и сказал, что находится в Ростове-на-Дону. После этого парень пропал.



По словам знакомого Александра, незадолго до своего исчезновения молодой человек поругался со своими родителями. Чтобы проучить парня, они отобрали у него мобильный телефон. В свою очередь Александр решил сбежать в Санкт-Петербург. Но на дальнюю поездку денег у него не оказалось. Тогда он решил добраться до Питера на попутном транспорте.



- По дороге его избили, - рассказал Алик М. - Кроме того, водитель, подвозивший Сашу, обворовал его. Мужчина забрал у парня банковскую карту и все ценные вещи.



О том, что 19-летний Александр находится в донской столице, друзья узнали из соцсети. Молодой человек попросил у прохожего телефон и зашел в свой профиль. Парень написал пост, в котором рассказал о нападении и краже.



Полицейские, разыскивающие Александра, зафиксировали местонахождение парня.



На вид ему - 19-20 лет, рост - около 185 сантиметров, телосложение худощавое, волосы русые. В день исчезновения пропавший был одет в светло-серые спортивные штаны, синий свитер и высокие кроссовки.



Из особых примет: на правом запястье - татуировка с изображением Эйнштейна. У разыскиваемого могут быть следы побоев - ссадины и синяки на лице и теле.



Всех, кто видел или что-то знает о местонахождении Александра, просят позвонить по телефону: 112 или на номер волонтеров: 8-918-133-29-92.