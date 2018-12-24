Сбежавшего из ДНР министра финансов засекли в одном из ТЦ Ростова



В одном из торговых центров донской столицы увидели мужчину, похожего на бывшего министра ДНР Александра Тимофеева. По информации пользователя Wilson de Hitts, мужчина сидел в кафе и ожидал, пока ему принесут заказ.



Тимофеев находится в бегах после того, как врио главы республики стал Денис Пушилин. Затем его обвинили в хищении 850 миллионов рублей ООО «Колос Д», которое он захватил в 2017 году.



Тимофеев воспользовался своим положением для личного обогащения и укрепления собственного авторитета.

