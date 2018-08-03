Сарай вместе с Окой сгорел под Ростовом



Под Ростовом сгорел сарай вместе с машиной. Пожар произошёл в Аксае на улице Лермонтова 4 августа.



Хозпостройка, внутри которой находился автомобиль Ока, загорелась около 16 часов. Огонь быстро распространился на площадь 20 квадратных метров. Затем пламя перекинулось на прилегающую территорию с бытовым мусором. В результате общая площадь горения составила 50 квадратных метров.



По информации ГУ МЧС Ростовской области, в результате происшествия никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекались пять спасателей и две единицы техники. Причина возгорания устанавливается.