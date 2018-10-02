Самолет из Симферополя экстренно приземлился в Ростове из-за недомогания пассажира
Самолет из Симферополя экстренно приземлился в Ростове из-за недомогания пассажира. Происшествие случилось днем 4 октября.
Рейс SU6892 летел из Симферополя в Санкт-Петербург, когда одному из пассажиров стало плохо. Экипаж принял решение совершить экстренную посадку в Ростовском аэропорту.
-Пассажир в бессознательном состоянии был передан бригаде скорой помощи», - сообщил представитель авиакомпании «Россия». - Самолет продолжил рейс из Ростова в 14.40.
Мужчина скончался в машине скорой помощи, не приходя в сознание.