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Самолет из Симферополя экстренно приземлился в Ростове из-за недомогания пассажира

Самолет из Симферополя экстренно приземлился в Ростове из-за недомогания пассажира
Самолет из Симферополя экстренно приземлился в Ростове из-за недомогания пассажира. Происшествие случилось днем 4 октября.

Рейс SU6892 летел из Симферополя в Санкт-Петербург, когда одному из пассажиров стало плохо. Экипаж принял решение совершить экстренную посадку в Ростовском аэропорту.

-Пассажир в бессознательном состоянии был передан бригаде скорой помощи», - сообщил представитель авиакомпании «Россия». - Самолет продолжил рейс из Ростова в 14.40.

Мужчина скончался в машине скорой помощи, не приходя в сознание.

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