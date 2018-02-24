Самодельное взрывное устройство взорвалось в руках дворника в Ростове
В Ростове при взрыве самодельного взрывного устройства пострадал мужчина.
ЧП произошло утром 27 февраля на улице Королева. 36-летний дворник, убирая свою территорию, нашёл бесхозный пакет. Мужчина взял его в руки и в этот момент произошёл взрыв, сообщает DonDay.ru.
Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь. Приехавшие медики доставили пострадавшего в БСМП № 2. Ростовчанину пришлось ампутировать правую кисть. Сейчас врачи оценивают, как средней тяжести.
Как стало известно, в руках мужчины взорвалось самодельное взрывное устройство.