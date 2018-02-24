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Самодельное взрывное устройство взорвалось в руках дворника в Ростове

Самодельное взрывное устройство взорвалось в руках дворника в Ростове

В Ростове при взрыве самодельного взрывного устройства пострадал мужчина.

ЧП произошло утром 27 февраля на улице Королева. 36-летний дворник, убирая свою территорию, нашёл бесхозный пакет. Мужчина взял его в руки и в этот момент произошёл взрыв, сообщает DonDay.ru.

Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь. Приехавшие медики доставили пострадавшего в БСМП № 2. Ростовчанину пришлось ампутировать правую кисть. Сейчас врачи оценивают, как средней тяжести.

Как стало известно, в руках мужчины взорвалось самодельное взрывное устройство.

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