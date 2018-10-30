С трассы М-4 «Дон» убрали перевернувшийся бензовоз



Все последствия ДТП с перевернувшимся бензовозом на трассе М-4 «Дон» ликвидированы. Сотрудники МЧС эвакуировали большегруз около 2 часов ночи 1 ноября.



Сейчас движение на трассе полностью восстановлено, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. - Для ликвидации последствий ДТП привлекались 22 человека и 8 единиц техники.



Ночью на месте аварии дежурили сотрудники пожарно-спасательных частей. Их задачей было не допустить возгорания.



Напомним, что 31 октября на федеральной трассе перевернулся бензовоз марки «Мерседес». Водитель не справился с управлением и опрокинул машину на бок. При падении авто столкнулось с «Ниссаном Жук».



Опрокинутая машина перекрыла проезд, из-за чего вечером в районе ДТП образовалась пробка.