Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

С трассы М-4 «Дон» убрали перевернувшийся бензовоз

С трассы М-4 «Дон» убрали перевернувшийся бензовоз
Все последствия ДТП с перевернувшимся бензовозом на трассе М-4 «Дон» ликвидированы. Сотрудники МЧС эвакуировали большегруз около 2 часов ночи 1 ноября.

Сейчас движение на трассе полностью восстановлено, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. - Для ликвидации последствий ДТП привлекались 22 человека и 8 единиц техники.

Ночью на месте аварии дежурили сотрудники пожарно-спасательных частей. Их задачей было не допустить возгорания.

Напомним, что 31 октября на федеральной трассе перевернулся бензовоз марки «Мерседес». Водитель не справился с управлением и опрокинул машину на бок. При падении авто столкнулось с «Ниссаном Жук».

Опрокинутая машина перекрыла проезд, из-за чего вечером в районе ДТП образовалась пробка.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.