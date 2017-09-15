Рядом со Стройгородком в Ростове выгорело 300 кв. м лесополосы





В Ростове в районе Стройгородка выгорело 300 кв. м лесополосы. Возгорание камыша и травы произошло на улице Таганрогской у железной дороги.



Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы 17 сентября в 14:32. На тушение выехали две единицы техники и восемь спасателей. Как сообщили в ГУ МЧС Ростовской области, огонь распространился на площадь 300 кв. м.



- В результате происшествия никто не пострадал, - уточнили в ведомстве. - Полностью пожар был потушен в 15:30.







По словам местных жителей, сухую растительность поджёг пьяный мужчина.



