Авторизация

Регистрация
  • USD 57.53
  • EUR 68.58
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0

Рядом со Стройгородком в Ростове выгорело 300 кв. м лесополосы

Рядом со Стройгородком в Ростове выгорело 300 кв. м лесополосы

В Ростове в районе Стройгородка выгорело 300 кв. м лесополосы. Возгорание камыша и травы произошло на улице Таганрогской у железной дороги.

Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы 17 сентября в 14:32. На тушение выехали две единицы техники и восемь спасателей. Как сообщили в ГУ МЧС Ростовской области, огонь распространился на площадь 300 кв. м.

- В результате происшествия никто не пострадал, - уточнили в ведомстве. - Полностью пожар был потушен в 15:30.



По словам местных жителей, сухую растительность поджёг пьяный мужчина.

Рядом со Стройгородком в Ростове выгорело 300 кв. м лесополосыРядом со Стройгородком в Ростове выгорело 300 кв. м лесополосыРядом со Стройгородком в Ростове выгорело 300 кв. м лесополосы

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.