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Рядом со школой в Ростове произошёл пожар

Рядом со школой в Ростове произошёл пожар
Фото: Kirov-portal.ru

В Ростове недалеко от школы № 40, расположенной на улице 2-й Пятилетки, произошёл пожар.

По информации донского управления МЧС, около 11 часов 9 октября здесь загорелся мусор. Огонь распространился на площадь 30 квадратных метров. От горящей мусорной кучи поднялся густой дым, клубы которого были видны на расстоянии нескольких сотен метров.

В пресс-службе спасательного ведомства сообщили, что огонь удалось потушить в течение получаса.
- Пострадавших при пожаре нет, - добавили в МЧС.

Для борьбы с огнём привлекли восемь человек и три единицы техники. Причина возгорания устанавливается.

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