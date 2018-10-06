Рядом со школой в Ростове произошёл пожар



Фото: Kirov-portal.ru



В Ростове недалеко от школы № 40, расположенной на улице 2-й Пятилетки, произошёл пожар.



По информации донского управления МЧС, около 11 часов 9 октября здесь загорелся мусор. Огонь распространился на площадь 30 квадратных метров. От горящей мусорной кучи поднялся густой дым, клубы которого были видны на расстоянии нескольких сотен метров.



В пресс-службе спасательного ведомства сообщили, что огонь удалось потушить в течение получаса.

- Пострадавших при пожаре нет, - добавили в МЧС.



Для борьбы с огнём привлекли восемь человек и три единицы техники. Причина возгорания устанавливается.