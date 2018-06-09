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Пропавшего в Ростовской области 70-летнего мужчину нашли живым

Пропавшего в Ростовской области 70-летнего мужчину нашли живым
Пропавшего в Шахтах 70-летнего мужчину нашли живым. Об этом сообщает портал DonDay Шахты.

Валерий Петров ушел из дома под вечер 8 июня. Так как мужчина страдал провалами в памяти, семья стала волноваться и обратилась в полицию за помощью.

Через несколько дней его нашли на выезде из города в сторону станицы Мелиховской. Он оказался сильно ослаблен, так как три дня был без воды и еды.

Сейчас он находится дома, его жизни ничего не угрожает. Супруга Валерия, Любовь Антоновна, хочет показать мужа врачу, чтобы восстановить его силы.

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