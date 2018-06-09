Пропавшего в Ростовской области 70-летнего мужчину нашли живым



Пропавшего в Шахтах 70-летнего мужчину нашли живым. Об этом сообщает портал DonDay Шахты.



Валерий Петров ушел из дома под вечер 8 июня. Так как мужчина страдал провалами в памяти, семья стала волноваться и обратилась в полицию за помощью.



Через несколько дней его нашли на выезде из города в сторону станицы Мелиховской. Он оказался сильно ослаблен, так как три дня был без воды и еды.



Сейчас он находится дома, его жизни ничего не угрожает. Супруга Валерия, Любовь Антоновна, хочет показать мужа врачу, чтобы восстановить его силы.