Ростовской области бездомный мужчина сгорел в гараже





ЧП произошло в ночь с 1 на 2 марта в городе Шахты. На улице Орлова в гаражах произошел пожар, в котором погиб мужчина, пишет DonDay Шахты.



Сообщение о возгорании поступило около полуночи. В течение получаса огонь потушили два пожарных расчета, приехавшие на место.

- Личность мужчины, найденного на месте пожара, пока не установлена - сообщил старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактики по городу Шахты лейтенант внутренней службы Владислав Завьялов.



Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём. Как оказалось, семья, владевшая гаражом, приютила в нём бездомного мужчину, которому на вид около 50 лет. Он злоупотреблял алкоголем и курил. Вероятно, пагубные привычки и стали причиной возгорания.



Автомобиля в гараже не было, семья использовала помещение как склад для овощей и продуктов.