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Ростовской области бездомный мужчина сгорел в гараже

Ростовской области бездомный мужчина сгорел в гараже

ЧП произошло в ночь с 1 на 2 марта в городе Шахты. На улице Орлова в гаражах произошел пожар, в котором погиб мужчина, пишет DonDay Шахты.

Сообщение о возгорании поступило около полуночи. В течение получаса огонь потушили два пожарных расчета, приехавшие на место.
- Личность мужчины, найденного на месте пожара, пока не установлена - сообщил старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактики по городу Шахты лейтенант внутренней службы Владислав Завьялов.

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём. Как оказалось, семья, владевшая гаражом, приютила в нём бездомного мужчину, которому на вид около 50 лет. Он злоупотреблял алкоголем и курил. Вероятно, пагубные привычки и стали причиной возгорания.

Автомобиля в гараже не было, семья использовала помещение как склад для овощей и продуктов.

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