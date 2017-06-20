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Ростовский живодер с помошью капканов жестоко убивает животных

Ростовский живодер с помошью капканов жестоко убивает животных
Ростовский живодер с помощью капканов жестоко убивает животных. Мужчина уже 13 лет терзает бедных питомцев. Живодер устанавливает капканы возле своего дома и наблюдает за тем, как животные попадают в них и умирают мучительной смертью.

Недавно на участок к садисту забежал рыжий кот. Бедное животное угодило в ловушку. Четвероногий пять дней лежал, скованный капканом, пока его мяуканье не услышали соседи мужчины. Они забрались во двор живодера и спасли измученного кота. Их взору предстало ужасное зрелище. Вместо лапы у бедного животного была лишь кость с запекшейся кровью. Кота пришлось усыпить. Соседи, не задумываясь, вызвали полицию и написали заявление на мужчину.

- Он ужасный человек, - рассказала DonDay.ru свидетельница происшествия. – Наш сосед очень давно издевается над животными. Однажды он подбросил нам под калитку мертвого кота. Надеюсь, его накажут по всей строгости закона.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области подтвердили факт вызова полиции. По данному факту проводится проверка.

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