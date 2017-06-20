Ростовский живодер с помошью капканов жестоко убивает животных



Ростовский живодер с помощью капканов жестоко убивает животных. Мужчина уже 13 лет терзает бедных питомцев. Живодер устанавливает капканы возле своего дома и наблюдает за тем, как животные попадают в них и умирают мучительной смертью.



Недавно на участок к садисту забежал рыжий кот. Бедное животное угодило в ловушку. Четвероногий пять дней лежал, скованный капканом, пока его мяуканье не услышали соседи мужчины. Они забрались во двор живодера и спасли измученного кота. Их взору предстало ужасное зрелище. Вместо лапы у бедного животного была лишь кость с запекшейся кровью. Кота пришлось усыпить. Соседи, не задумываясь, вызвали полицию и написали заявление на мужчину.



- Он ужасный человек, - рассказала DonDay.ru свидетельница происшествия. – Наш сосед очень давно издевается над животными. Однажды он подбросил нам под калитку мертвого кота. Надеюсь, его накажут по всей строгости закона.



В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области подтвердили факт вызова полиции. По данному факту проводится проверка.