Ростовчанку травмировала огромная ветка во время разбушевавшейся непогоды





Ростовчанку травмировала огромная ветка во время разбушевавшейся непогоды. Пострадавшую женщину доставили в больницу днём 28 марта.



Ветка отломилась и рухнула на 41-летнюю жительницу Ростова в районе пересечения переулка Семашко и улицы Станиславского, когда она возвращалась домой с центрального рынка. Прохожие вызвали бригаду медиков травмированной женщине, сообщает DonDay.ru.



Пострадавшую доставили в БСМП № 2, где врачи диагностировали у неё черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.