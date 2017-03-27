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Ростовчанку травмировала огромная ветка во время разбушевавшейся непогоды

Ростовчанку травмировала огромная ветка во время разбушевавшейся непогоды

Ростовчанку травмировала огромная ветка во время разбушевавшейся непогоды. Пострадавшую женщину доставили в больницу днём 28 марта.

Ветка отломилась и рухнула на 41-летнюю жительницу Ростова в районе пересечения переулка Семашко и улицы Станиславского, когда она возвращалась домой с центрального рынка. Прохожие вызвали бригаду медиков травмированной женщине, сообщает DonDay.ru.

Пострадавшую доставили в БСМП № 2, где врачи диагностировали у неё черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

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