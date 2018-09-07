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Ростовчанка зарезала сожителя, спасая собственную дочь

Ростовчанка зарезала сожителя, спасая собственную дочь
В Ростове-на-Дону женщина зарезала своего сожителя, который угрожал ей и ее малышке. Происшествие случилось 9 сентября на улице Нижнебульварной. Об этом сообщает DonDay.ru.
В тот вечер Антон Ф. употребил психотропное вещество и начал вести себя неадекватно. Под действием препаратов он стал крушить все вокруг. Кроме того, парень угрожал убийством своей сожительнице и ее дочке.

Опасаясь расправы, женщина нанесла Фастову несколько ударов ножом. В результате молодой человек скончался на месте, прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины и вызвали полицию.

Женщину задержали в тот же день. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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