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Ростовчанка впала в кому, отравившись салатами

Ростовчанка впала в кому, отравившись салатами
Ростовчанка впала в кому, отравившись салатами. Инцидент произошел 13 января на улице Немировича-Данченко в донской столице, сообщает DonDay.ru.

В доме № 78/3 42-летней Ирине К. стало плохо после того, как она поела салаты. Женщина пожаловалась на плохое самочувствие, а затем потеряла сознание. Испуганные родственники позвонили медикам и рассказали о случившемся.

Прибывшие к ростовчанке врачи доставили ее в тяжелейшем состоянии в реанимационное отделение больницы. У женщины они диагностировали инфекционно-токсический шок.

Сейчас Ирина находится буквально на грани жизни и смерти. За ее жизнь борются врачи.

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