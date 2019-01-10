Ростовчанка впала в кому, отравившись салатами



Ростовчанка впала в кому, отравившись салатами. Инцидент произошел 13 января на улице Немировича-Данченко в донской столице, сообщает DonDay.ru.



В доме № 78/3 42-летней Ирине К. стало плохо после того, как она поела салаты. Женщина пожаловалась на плохое самочувствие, а затем потеряла сознание. Испуганные родственники позвонили медикам и рассказали о случившемся.



Прибывшие к ростовчанке врачи доставили ее в тяжелейшем состоянии в реанимационное отделение больницы. У женщины они диагностировали инфекционно-токсический шок.



Сейчас Ирина находится буквально на грани жизни и смерти. За ее жизнь борются врачи.