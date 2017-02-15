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Ростовчанка вколола себе моющее средство, чтобы свести счёты с жизнью

Ростовчанка вколола себе моющее средство, чтобы свести счёты с жизнью

Ростовчанка, пытаясь покончить жизнь самоубийством, вколола себе моющее средство.

34-летнюю жительницу Октябрьского района доставили в больницу вечером 14 февраля. На теле женщины образовались вздутия, сообщает DonDay.ru. Врачам ростовчанка рассказала, что пыталась свести счёты с жизнью, вколов под кожу моющее средство.

Приехавшие на вызов медики сначала оказали первую помощь на месте, после чего в состоянии средней степени тяжести госпитализировали пострадавшую в токсикологического отделение БСМП № 2.

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