Ростовчанка вколола себе моющее средство, чтобы свести счёты с жизнью
Ростовчанка, пытаясь покончить жизнь самоубийством, вколола себе моющее средство.
34-летнюю жительницу Октябрьского района доставили в больницу вечером 14 февраля. На теле женщины образовались вздутия, сообщает DonDay.ru. Врачам ростовчанка рассказала, что пыталась свести счёты с жизнью, вколов под кожу моющее средство.
Приехавшие на вызов медики сначала оказали первую помощь на месте, после чего в состоянии средней степени тяжести госпитализировали пострадавшую в токсикологического отделение БСМП № 2.