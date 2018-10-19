Ростовчанка спровоцировала ДТП с пострадавшими в Сочи



В Сочи дончанка устроила ДТП с двумя пострадавшими. Авария случилась 20 октября в поселке Дагомыс.



По предварительным данным, 57-летняя женщина на «Тойоте» при перестроении не уступила дорогу мотоциклу «Хoндa», за рулем которого находился 39-летний сочинец, у которого было преимущество в движении.



В результате столкновения водитель и несовершеннолетний пассажир двухколесного транспорта пострадали.



С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу.