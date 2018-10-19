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Ростовчанка спровоцировала ДТП с пострадавшими в Сочи

Ростовчанка спровоцировала ДТП с пострадавшими в Сочи
В Сочи дончанка устроила ДТП с двумя пострадавшими. Авария случилась 20 октября в поселке Дагомыс.

По предварительным данным, 57-летняя женщина на «Тойоте» при перестроении не уступила дорогу мотоциклу «Хoндa», за рулем которого находился 39-летний сочинец, у которого было преимущество в движении.

В результате столкновения водитель и несовершеннолетний пассажир двухколесного транспорта пострадали.

С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу.

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