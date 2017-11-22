Ростовчанка ранила своего сожителя ножом



В Ростове местная жительница ранила своего гражданского мужа ножом.



Случая произошёл в Ленинском районе города в одной из квартир в переулке Островского. Между сожителями возникла ссора. 45-летняя женщина схватила кухонный нож и несколько раз ударила им 44-летнего супруга. В тяжёлом состоянии мужчина был госпитализирован.

- Полицейские задержали подозреваемую в совершении тяжкого преступления, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.



В настоящее время в отношении женщины возбуждено уголовное дело.