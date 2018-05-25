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Ростовчанка предлагает соединить Левенцовку с Северным и Военведом новым маршрутом

Ростовчанка предлагает соединить Левенцовку с Северным и Военведом новым маршрутом
Ростовчанка предлагает соединить Левенцовку с Северным и Военведом новым маршрутом. Петицию девушка опубликовала на портале «Активный ростовчанин».

По мнению активистки, Левенцовка расстраивается, однако транспортное соединение организовано в микрорайоне не самым лучшим образом. Прямого транспорта нет, и жителям приходится ездить с пересадками на Северный или Военвед. Выход ростовчанка видит в создании новых транспортных маршрутов.

Для решения проблемы, по мнению Кристины, необходимо создать новые транспортные маршруты. Петицию уже подписали 24 человека из необходимых 500.

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