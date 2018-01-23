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Ростовчанка познакомилась со своим убийцей в пабе

Ростовчанка познакомилась со своим убийцей в пабе

Ростовчанка Виктория Прохорова познакомилась со своим убийцей в пабе «Бавария» на улице Добровольского. В тот же день 52-летняя Виктория не вернулась домой и перестала выходить на связь с родственниками.

35-летний Олег К. угостил Викторию пивом, между ними завязался разговор. Выпив пару бокалов спиртного, новый знакомый пригласил женщину к себе домой, пишет DonDay.ru. Там они распили ещё бутылку вина, а потом занялись любовью. Ростовчанину понравилась эффектная Виктория, и он предложил ей поддерживать отношения. Но женщина призналась, что замужем, а их связь считает мимолетной. Такая новость повергла новоиспечённого любовника в ярость. Он избил ростовчанку и отправился спать. Когда он проснулся, новая знакомая была уже мертва. Чтобы скрыть преступление, злоумышленник разрезал тело ножом и сложил в пять пакетов, которые выбросил в реку Темерник. Добавим, что некоторые части тела женщины не нашли до сих пор.

Напомним, подозреваемого в убийстве 52-летней жительницы Ростова задержали 24 января. Он заключен под стражу, расследование продолжается.

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