Ростовчанка познакомилась со своим убийцей в пабе





Ростовчанка Виктория Прохорова познакомилась со своим убийцей в пабе «Бавария» на улице Добровольского. В тот же день 52-летняя Виктория не вернулась домой и перестала выходить на связь с родственниками.



35-летний Олег К. угостил Викторию пивом, между ними завязался разговор. Выпив пару бокалов спиртного, новый знакомый пригласил женщину к себе домой, пишет DonDay.ru. Там они распили ещё бутылку вина, а потом занялись любовью. Ростовчанину понравилась эффектная Виктория, и он предложил ей поддерживать отношения. Но женщина призналась, что замужем, а их связь считает мимолетной. Такая новость повергла новоиспечённого любовника в ярость. Он избил ростовчанку и отправился спать. Когда он проснулся, новая знакомая была уже мертва. Чтобы скрыть преступление, злоумышленник разрезал тело ножом и сложил в пять пакетов, которые выбросил в реку Темерник. Добавим, что некоторые части тела женщины не нашли до сих пор.



Напомним, подозреваемого в убийстве 52-летней жительницы Ростова задержали 24 января. Он заключен под стражу, расследование продолжается.