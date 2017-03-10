Ростовчанка получила сотрясение, после падения на неё крышки люка в автобусе № 71

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В Ростове девушка получила сотрясение мозга, в результате падения на неё крышки люка в общественном транспорте.



Вечером 11 марта Анастасия Жукова ехала на автобусе № 71. Когда транспорт проезжал перекресток проспект Стачки - улица Зорге, на девушку рухнула крышка люка.

- Достаточно неприятные ощущения и следующее за этим самочувствие, - рассказала Анастасия. - Водитель очень удивился тому, что люк упал и начал оправдываться, что работает первый день на этом маршруте и не ожидал такого. Он сам же говорил, что автобусы пора списывать.



На конечную остановку маршрута «Центральный рынок» пассажиры вызвали скорую помощь, полицию и представителя транспортной компании. Прибывшие медики осмотрели пострадавшую и диагностировали легкое сотрясение. Девушку госпитализировали в БСМП.



По словам Анастасии, извинений от приехавших представителей компании она так и не услышала.