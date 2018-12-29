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Ростовчанка подружилась с мужчиной через сайт знакомств и украла у него 140 тысяч

Ростовчанка подружилась с мужчиной через сайт знакомств и украла у него 140 тысяч
В Пролетарском районе Ростова-на-Дону мошенница похитила у мужчины 140 тысяч рублей.

Они стали общаться на сайте знакомств. После длительной переписки женщина предложила ему помощь в оформлении кредита. За свои услуги она попросила 140 тысяч рублей. Получив деньги, она исчезла и перестала отвечать на сообщения.

Потерпевший обратился за помощью в полицию. Правоохранители задержали злоумышленницу. Ей оказалась 48-летняя ростовчанка.

- Похищенные деньги она потратилась на свое усмотрение, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Полицейские устанавливают, была ли она причастна к схожим преступлениям.

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