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Ростовчанка организовала у себя дома наркопритон

Ростовчанка организовала у себя дома наркопритон
Жительница Ростова-на-Дону организовала в своей квартире наркопритон. Злоумышленницу задержали 6 декабря в одном из районов города.

Когда о незаконных действиях ростовчанки узнали полицейские, они приехали к ней домой. В ее квартире были найдены различные емкости, шприцы и другое оборудование, которое использовалось для изготовления наркотиков.

Оказалось, что женщина приглашала к себе в дом своих знакомых для употребления наркотиков.

- 35-летняя женщина в настоящее время задержана, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - В отношении нее заведено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Если ее вину докажут, ростовчанке грозит до четырех лет тюрьмы.

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