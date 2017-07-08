Ростовчанка на «Лада Гранта» уехала из дома и пропала





Жительница Ростова уехала из дома на своём автомобиле «Лада Гранта» и пропала.



42-летняя Светлана Сусорова пропала 8 июля. Она уехала на машине из дома в Октябрьском районе города и перестала выходить на связь с родственниками. Женщина передвигается на легковушки с госномером В 734 СХ 161.



Обеспокоенные родные сначала пытались найти ростовчанку самостоятельно. Однако их поиски ни к чему не привели. Тогда близкие пропавшей обратились в полицию. В донском главке сообщили приметы разыскиваемой. На вид ей 35-40 лет, славянской внешности, рост около 160 сантиметров, худощавого телосложения, прямые светлые волосы, карие глаза.

- В день исчезновения была одета в белые джинсовые брюки, чёрную майку с рисунком в виде павлина, белые босоножки со вставками, - уточнили в ГУ МВД Ростовской области. – С собой у женщины была белая сумка с чёрными цветами, белый кошелек, телефон «Айфон 4» в светло-зеленом чехле, паспорт и водительское удостоверение.



Всех кому что-нибудь известно о том, где находится Светлана Сусорова или видел её, просят сообщить по телефонам: 8 (863) 249-10-50, 8(863) 249-10-66, 8-908-175-65-00, 8-928-123-00-77.