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Ростовчанка Мария Дапирка приговорена к пожизненному заключению за контрабанду наркотиков

Ростовчанка Мария Дапирка приговорена к пожизненному заключению за контрабанду наркотиков
Ростовчанка Мария Дапирка приговорена к пожизненному заключению за контрабанду наркотиков. 4 мая суд города Хошимина признал девушку виновной в транспортировке кокаина через границу.

Более трех лет суд не мог собрать достаточно доказательств, чтобы провести слушание. Раз за разом судебное заседание переносили за недостатком доказательств. Наконец-то 4 мая суд состоялся.

Напомним, Марию обвиняли в перевозке трех килограммов кокаина в потайном отделении чемодана. Родственники полагают, что девушка в содеянном не виновна и наркотики ей подбросил новый возлюбленный, который и подарил чемодан.

- Мы рассчитывали на оправдательный приговор, - прокомментировал ситуацию защитник Марии Дапирка, представитель ОФ Sezimtal Сункар Нурмагамбетов. - Однако суд решил иначе. Конечно, пожизненное заключение лучше смертной казни, но мы будем обжаловать приговор. Мы уверены в невиновности Марии.

Родственники Марии от комментариев отказались.

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