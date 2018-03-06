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Ростовчанка чуть не покончила с собой из-за ссоры с возлюбленным

Ростовчанка чуть не покончила с собой из-за ссоры с возлюбленным
Вечером 6 марта 40-летняя женщина пыталась покончить с собой в Ростове. Происшествие случилось около 11 часов вечера на улице Орбитальной, сообщает DonDay.ru

Как рассказал DonDay.ru собственный источник, соседей Виктории потревожил громко работающий после 11 часов вечера телевизор в квартире женщины. На стуки в дверь она никак не реагировала. Тогда соседи вызвали участкового.
Викторию нашли на полу, в луже крови, - сообщил инсайдер. - Раны, как оказалось, не угрожали её жизни. Оказав первую медицинскую помощь, женщину отправили в психиатрическую лечебницу.

Накануне пострадавшая серьезно поругалась с возлюбленным. На протяжении двух лет пара собирала деньги на машину. Парень Виктории пообещал забрать все сбережения, чем едва не подтолкнул женщину к суициду.

Возможно, до нервного срыва Викторию могли довести нагрянувшие к ней родственники.

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