Ростовчанка чуть не покончила с собой из-за ссоры с возлюбленным



Вечером 6 марта 40-летняя женщина пыталась покончить с собой в Ростове. Происшествие случилось около 11 часов вечера на улице Орбитальной, сообщает DonDay.ru



Как рассказал DonDay.ru собственный источник, соседей Виктории потревожил громко работающий после 11 часов вечера телевизор в квартире женщины. На стуки в дверь она никак не реагировала. Тогда соседи вызвали участкового.

Викторию нашли на полу, в луже крови, - сообщил инсайдер. - Раны, как оказалось, не угрожали её жизни. Оказав первую медицинскую помощь, женщину отправили в психиатрическую лечебницу.



Накануне пострадавшая серьезно поругалась с возлюбленным. На протяжении двух лет пара собирала деньги на машину. Парень Виктории пообещал забрать все сбережения, чем едва не подтолкнул женщину к суициду.



Возможно, до нервного срыва Викторию могли довести нагрянувшие к ней родственники.