В Ростове мужчину несколько раз ударили ножом, а после застрелили



Ростовчанина несколько раз ударили ножом, а после застрелили. ЧП произошло в ночь с 13 на 14 октября в Первомайском районе донской столицы. Об этом сообщает DonDay.ru со ссылкой на свой источник.



По информации издания, 33-летний Алексей встретился со своим знакомым. Между товарищами произошла ссора. Во время скандала злоумышленник достал нож и вонзил в живот ростовчанина. Чтобы добить Алексея, мужчина выстрелил ему в грудь.



Пострадавшего привезли в больницу в состоянии клинической смерти. От полученных ранений он скончался в медицинском учреждении.



Погибший Алексей.