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В Ростове мужчину несколько раз ударили ножом, а после застрелили

В Ростове мужчину несколько раз ударили ножом, а после застрелили
Ростовчанина несколько раз ударили ножом, а после застрелили. ЧП произошло в ночь с 13 на 14 октября в Первомайском районе донской столицы. Об этом сообщает DonDay.ru со ссылкой на свой источник.

По информации издания, 33-летний Алексей встретился со своим знакомым. Между товарищами произошла ссора. Во время скандала злоумышленник достал нож и вонзил в живот ростовчанина. Чтобы добить Алексея, мужчина выстрелил ему в грудь.

Пострадавшего привезли в больницу в состоянии клинической смерти. От полученных ранений он скончался в медицинском учреждении.
В Ростове мужчину несколько раз ударили ножом, а после застрелили
Погибший Алексей.

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