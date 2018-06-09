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Ростовчанин жестоко избил свою пожилую мать

Ростовчанин жестоко избил свою пожилую мать
В Ростове-на-Дону мужчина избил свою пожилую мать. Происшествие случилось вечером 13 июня на улице Северокавказской.

Как рассказал источник Rostov.ru, мужчина в тот вечер выпил и серьезно поругался с матерью. Ростовчанина разозлило, что 68-летняя Елена Д. делает ему замечания. Когда аргументы в споре с близким человеком закончились, дебошир пустил в ход кулаки. Ростовчанин наносил 68-летней женщине настолько сильные удары, что разбил голову.

Елене потребовалась помощь врачей. При этом женщина отказалась от госпитализации.

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